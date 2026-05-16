Augsburg - Der Kryptomarkt schläft nie. Kurse bewegen sich rund um die Uhr, Regulierungsfragen ändern sich laufend, neue Produkte kommen auf den Markt und Anleger suchen nach Einordnung. Umso grösser war die Aufmerksamkeit, als Cointelegraph, eines der weltweit bekanntesten Krypto-Medien, zeitweise massiv an Sichtbarkeit bei Google verlor. Der Fall zeigt: Selbst grosse internationale Plattformen sind nicht davor geschützt, plötzlich weniger auffindbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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