Berlin - Berlin wurde erneut zum Treffpunkt der europäischen Finanz- und Technologiebranche, als die FIBE für ihre dritte Ausgabe in den CityCube zurückkehrte. Mit über 2'000 Teilnehmenden aus 48 Ländern und 214 Speakerinnen und Speakern verwandelte das Festival Berlin in ein Abbild des europäischen Finance- & Tech-Ökosystems. In insgesamt 47 Sessions wurden Themen wie Künstliche Intelligenz, Embedded Finance, digitale Assets und Regulierung diskutiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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