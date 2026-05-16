Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz signalisiert erstmals offen Bereitschaft für ein mögliches Engagement in der Rüstungsproduktion. Konzernchef Ola Källenius erklärte in einem Interview mit dem "Wall Street Journal", Mercedes könne sich grundsätzlich vorstellen, im Verteidigungssektor aktiv zu werden, sofern dies wirtschaftlich sinnvoll sei. Hintergrund sind die stark steigenden Verteidigungsausgaben in Europa und die zunehmende sicherheitspolitische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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