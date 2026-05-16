Berlin - Die Bundesregierung kann nach Einschätzung des Grünen-Politikers Omid Nouripour nicht darauf hoffen, von einem erfolgreichen Auftritt der deutschen Nationalelf bei der Fußball-Weltmeisterschaft zu profitieren.
"Wenn die Nagelsmänner Weltmeister werden, freuen wir uns alle sehr. Und das ist auch gut für die Stimmung im Land", sagte Nouripour den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Doch auch ein Sommermärchen lasse die politischen Erwartungen der Menschen nicht einfach verschwinden. Sie wollten zu Recht, dass die Regierung die Probleme löse. Da helfe auch kein Weltmeisterpokal.
"Wenn die Nagelsmänner Weltmeister werden, freuen wir uns alle sehr. Und das ist auch gut für die Stimmung im Land", sagte Nouripour den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Doch auch ein Sommermärchen lasse die politischen Erwartungen der Menschen nicht einfach verschwinden. Sie wollten zu Recht, dass die Regierung die Probleme löse. Da helfe auch kein Weltmeisterpokal.
© 2026 dts Nachrichtenagentur