Um die fahrerlosen Autos aus brenzligen Situationen zu befreien, können Mitarbeiter:innen des Unternehmens sie auch aus der Ferne kontrollieren. Vollständige Sicherheit bietet dieser Ansatz allerdings nicht. Erst kürzlich hat Tesla angekündigt, seinen Robotaxi-Service auf weitere US-Städte auszuweiten. Gleichzeitig werden immer mehr Details über Unfälle bekannt, in die Fahrzeuge des E-Autobauers verwickelt waren. Wie Techcrunch berichtet, sind seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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