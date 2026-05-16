Mit dem Update auf GPT 5.4 machte ChatGPT immer mehr Goblin-Referenzen. Mittlerweile hat OpenAI erkannt, worin das Problem bestand, und nachgebessert. Das steckte dahinter. "Kleiner Chemie-Goblin", "Minion-Kalender-Goblin" - seit dem Update auf GPT 5.4 häuften sich die Erwähnungen zu Goblins und Gremlins bei ChatGPT. Der Chatbot kam kaum aus, ohne sich selbst als Fabelwesen zu bezeichnen. Und das ließ viele User:innen verwirrt zurück. Aber wie kam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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