Regensburg/Duisburg/Ulm - Der FC Energie Cottbus steigt in die 2. Fußball-Bundesliga auf. Die Lausitzer sicherten sich am Samstag das Zweitliga-Ticket mit einem 1:0-Sieg gegen Jahn Regensburg.



Das entscheidende Tor für den FCE erzielte Jannis Boziaris in der 28. Minute, indem er den Ball sehenswert aus dem Stand in den Winkel jagte. Weil aber die Cottbusser es verpassten, die Führung auszubauen, mussten sie in der Schlussphase noch einmal zittern, als der Jahn schwungvoll auf den Ausgleich drängte. Energie brachte den knappen Vorsprung, auch dank eines gehaltenen Elfmeters in der Nachspielzeit, jedoch über die Zeit und durfte nach zwölf Jahren die Rückkehr ins Fußball-Unterhaus feiern.



In der Relegation hat dann zudem noch Rot-Weiß Essen die Chance auf den Aufstieg. RWE gewann eine turbulente Partie bei Absteiger SSV Ulm mit 3:2. Ben Vincent Hüning erzielte erst in der Nachspielzeit den Siegtreffer. Zeitgleich kam der MSV Duisburg gegen Viktoria Köln nicht über ein 1:1 hinaus und rutschte damit hinter Essen auf den vierten Platz. MSV-Kapitän Rasim Bulic scheiterte kurz vor Abpfiff am Pfosten.



Als erster Zweitliga-Aufsteiger und Meister der 3. Liga stand bereits vor dem letzten Spieltag der VfL Osnabrück fest. Die Lila-Weißen krönten ihre erfolgreiche Saison zum Abschluss noch mit einem turbulenten 4:3-Sieg bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart.





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