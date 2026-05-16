Kopenhagen - Die dänische Umweltbehörde hat bestätigt, dass ein toter Buckelwal vor der Insel Anholt der gleiche ist, der zuvor mehrfach in der Ostsee gestrandet war.
Ein Sender, der auf dem Rücken des Wals angebracht war, bestätigte nun seine Identität, berichtet die dänische Nachrichtenagentur Ritzau. Das Tier war im Mai im Skagerrak freigelassen worden, nachdem private Investoren die Kosten für den Transport von der Ostsee in die Nordsee übernommen hatten.
Der Wal wurde seit Donnerstag etwa 75 Meter vor der Küste von Anholt im Kattegat gesichtet. Die dänische Umweltbehörde hatte zunächst Zweifel an der Identität des Wals geäußert, diese jedoch jetzt ausgeräumt.
Ein Sender, der auf dem Rücken des Wals angebracht war, bestätigte nun seine Identität, berichtet die dänische Nachrichtenagentur Ritzau. Das Tier war im Mai im Skagerrak freigelassen worden, nachdem private Investoren die Kosten für den Transport von der Ostsee in die Nordsee übernommen hatten.
Der Wal wurde seit Donnerstag etwa 75 Meter vor der Küste von Anholt im Kattegat gesichtet. Die dänische Umweltbehörde hatte zunächst Zweifel an der Identität des Wals geäußert, diese jedoch jetzt ausgeräumt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur