First Graphene baut Präsenz im Bereich Graphen-Beschichtungen mit strategischer Technologieübernahme aus

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Übernahme verschafft dem an der ASX notierten Materialtechnologieunternehmen Zugang zu etablierter Graphen-Beschichtungstechnologie und wachsenden Geotextil-Infrastrukturmärkten

First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) hat am 28. April einen weiteren Schritt zur Erweiterung seines kommerziellen Graphen-Portfolios angekündigt und eine Vereinbarung zur Übernahme der wesentlichen Vermögenswerte von Ionic Industries sowie deren Tochtergesellschaft Imagine Intelligent Materials bekannt gegeben. Die Transaktion soll die Position des Unternehmens in den Bereichen fortschrittliche Beschichtungen und Umweltinfrastruktur stärken.

Das an der australischen Börse ASX gelistete Graphen-Technologieunternehmen erklärte, dass die Übernahme unmittelbaren Zugang zu umsatzgenerierenden Graphen-Beschichtungsformulierungen verschaffen werde, insbesondere für Geotextil-Anwendungen, bei denen verbesserte Barriereeigenschaften und Leitfähigkeit zunehmend bei Infrastruktur-, Wasserwirtschafts- und Abfallmanagementprojekten gefragt sind.

Im Rahmen der verbindlichen Asset Purchase Agreement wird First Graphene sämtliche Produktions-, Entwicklungs- und IP-Vermögenswerte der beiden Unternehmen für insgesamt 250.000 australische Dollar erwerben. Die Gegenleistung umfasst Barzahlungen sowie Aktien. Bestandteil der Transaktion sind Produktionsinfrastruktur, bestehende und angemeldete Patente, Kundenbeziehungen sowie etablierte Vertriebsstrukturen.

Der vergleichsweise niedrige Kaufpreis könnte Investoren angesichts der Breite der übernommenen Technologien und deren potenzieller kommerzieller Anwendungen besonders aufmerksam machen. First Graphene bezeichnete die Übernahme als kosteneffiziente Möglichkeit, die Kommerzialisierung zu beschleunigen und das bestehende PureGRAPH-Produktportfolio strategisch zu erweitern.

Im Mittelpunkt der Akquisition steht insbesondere die von Ionic entwickelte graphenverstärkte Beschichtungstechnologie für Geotextilien - spezialisierte Materialien, die häufig im Tiefbau sowie in Umwelt- und Abdichtungsprojekten eingesetzt werden. Die Produkte sollen die Undurchlässigkeit, Haltbarkeit und Leitfähigkeit in Anwendungen wie Deponieabdichtungen, Rückhaltebecken im Bergbau, landwirtschaftlichen Wasserspeichern und weiterer Wasserinfrastruktur verbessern.

Darüber hinaus erhält First Graphene Zugang zu einem breiteren Portfolio geistigen Eigentums in Bereichen wie Umwelttechnik, Wasseraufbereitung, Sensortechnologien, funktionale Beschichtungen und Energiespeicherlösungen. Das Management erklärte, potenzielle Integrationsmöglichkeiten innerhalb des bestehenden Kundennetzwerks zu prüfen, sofern wirtschaftlich attraktive Vermarktungswege bestehen.

Für First Graphene fügt sich die Transaktion in die übergeordnete Strategie ein, industrielle Massenmärkte mit wiederkehrendem Graphenbedarf zu adressieren. Das Unternehmen konzentriert sich zunehmend auf Sektoren wie Zement, Beschichtungen, Verbundwerkstoffe und Infrastrukturmaterialien, in denen Graphenzusätze die Haltbarkeit verbessern, Wartungskosten senken oder emissionsärmere Produktionsprozesse unterstützen könnten.

Nach Einschätzung des Managements stellt insbesondere der Geotextilmarkt ein attraktives Wachstumssegment dar. Laut den vom Unternehmen zitierten Marktprognosen könnte der australische Geotextilmarkt bis 2030 ein Volumen von mehr als 500 Millionen US-Dollar erreichen, während der globale Markt im selben Zeitraum auf über 11 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte.

Im Gegensatz zu einigen Graphenentwicklern, die weiterhin vor allem an der Kommerzialisierung früher Forschungsprojekte arbeiten, setzt First Graphene zunehmend auf Partnerschaften und Übernahmen von Technologien mit bereits erprobten Praxisanwendungen. Nach Angaben des Unternehmens wurden die Technologien von Ionic und Imagine bereits über mehr als ein Jahrzehnt hinweg erforscht und kommerziell weiterentwickelt.

Bemerkenswert ist zudem, dass First Graphene künftig ein stärker fokussiertes Geschäftsmodell verfolgen will als die bisherigen Betreiber. Anstelle einer vollständig vertikal integrierten Fertigungsstrategie plant das Unternehmen, sich auf die Entwicklung und Produktion graphenverstärkter Beschichtungsformulierungen zu konzentrieren und zugleich Partnerschaften sowie Vertriebskooperationen zu nutzen, um die Marktpräsenz auszubauen.

Dieser Ansatz könnte es First Graphene ermöglichen, vergleichsweise kapitaleffizient zu bleiben und dennoch von Infrastruktur- und Umweltmärkten zu profitieren, die zunehmend von strengeren regulatorischen Anforderungen hinsichtlich Haltbarkeit, Abdichtungseigenschaften und Nachhaltigkeitsstandards geprägt werden.

First-Graphene-Geschäftsführer Michael Bell bezeichnete die Transaktion als Chance, das Wachstum im Bereich graphenbasierter Geotextil-Beschichtungen zu beschleunigen und zugleich etablierte Technologien sowie bestehende Kundenbeziehungen in die kommerzielle Plattform des Unternehmens zu integrieren.

Die Ankündigung spiegelt zudem einen breiteren Trend im Markt für fortschrittliche Materialien wider: Graphenentwickler konzentrieren sich zunehmend auf kommerziell praktikable Anwendungen anstelle rein forschungsorientierter Projekte. Baustoffe, Umweltinfrastruktur und industrielle Beschichtungen gelten dabei als besonders vielversprechende Märkte mit kurzfristigem Wachstumspotenzial, da sie Graphenprodukte in industriellem Maßstab einsetzen könnten.

Die Übernahme von Ionic und Imagine eröffnet First Graphene einen weiteren Zugang zu infrastrukturbasierten Märkten, in denen die Nachfrage nach langlebigen, wartungsarmen und umweltresistenten Materialien weiter steigt.

Sollte es dem Unternehmen gelingen, die Technologien erfolgreich zu integrieren und die Marktdurchdringung über die bestehenden Produktions- und Vertriebsstrukturen auszubauen, könnte sich die Transaktion als strategisch wichtiger Schritt zur Erweiterung des kommerziellen Graphengeschäfts über die bisherige PureGRAPH-Plattform hinaus erweisen.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03082919-6A1322255&v=undefined

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Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

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