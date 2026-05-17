Ausgerechnet in turbulenten Zeiten könnte Walmart glänzen. Warum Analysten der Bank of America den Einzelhandelsriesen für krisenresistent halten und was die Quartalszahlen zeigen werden. Walmart steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen, und die Stimmung unter Analysten ist trotz eines schwierigen Umfelds erstaunlich zuversichtlich. Die Bank of America hält an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie fest und sieht den Konzern mit einem Kursziel von 150 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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