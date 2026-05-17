Spannende Neuvorstellung: GoGold Resources überzeugt mit starkem Cashflow, Riesenprojekten und schuldenfreier Bilanz

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Cashflow heute, Wachstum morgen: Das schuldenfreie Bergbauunternehmen GoGold nutzt die eigenen Einnahmen aus der Produktion in Mexiko, um zwei fortgeschrittene Silber-Gold-Projekte ganz ohne Verwässerung zu entwickeln.

Liebe Leserinnen und Leser,

im Rohstoffsektor gibt es viele Unternehmen mit spannenden Projekten. Es gibt auch Unternehmen mit großen Ressourcen. Und es gibt Produzenten, die bereits Cashflow erwirtschaften. Was es deutlich seltener gibt: eine Gesellschaft, die laufende Einnahmen mit zwei großen fortgeschrittenen Entwicklungsprojekten verbindet - und das in einem der wichtigsten Edelmetall-Länder der Welt.

Genau diese ungewöhnlich starke Kombination bringt GoGold Resources (ISIN CA38045Y1025 WKN A1JAES) mit. Das kanadische Silber- und Goldunternehmen ist auf Mexiko fokussiert und verfügt mit Parral bereits über ein operatives Standbein. Gleichzeitig entwickelt das Unternehmen mit Los Ricos South und Los Ricos North zwei groß dimensionierte Silber-Gold-Projekte mit erheblichem Hebel auf steigende Edelmetallpreise.

Während viele Junior-Miner dauerhaft auf den Kapitalmarkt angewiesen sind und immer neue Finanzierungen benötigen, steht GoGold auf einem deutlich stabileren Fundament. Genau darin liegt die besondere Reizkraft der Story: Cashflow heute, Wachstum morgen - und beides unter einem Dach.

Warum GoGold Resources im Sektor heraussticht

Der Rohstoffmarkt liebt klare Investment-Stories. Noch mehr liebt er aber jene seltenen Fälle, in denen gleich mehrere starke Faktoren zusammenkommen. Bei GoGold sind das vor allem vier Punkte:

ein produzierendes Silberprojekt mit laufenden Einnahmen,

ein nahezu baureifes Premium-Entwicklungsprojekt,

ein zweites Großprojekt mit zusätzlichem Skalierungspotenzial,

eine außergewöhnlich starke, schuldenfreie Bilanz.

Diese Mischung sorgt dafür, dass das Unternehmen nicht nur auf Hoffnung basiert. Es gibt bereits einen operativen Unterbau. Gleichzeitig ist das eigentliche Wertsteigerungspotenzial noch keineswegs ausgereizt. Genau diese Konstellation kann im Mid-Tier-Entwicklersegment eine enorme Anziehungskraft entfalten.

Bereits in Produktion + Hochgradiges Silber-Gold-Entwicklungsprojekt

Parral: Das operative Fundament liefert Cashflow

Das erste Standbein von GoGold ist das Parral-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Dabei handelt es sich um ein bereits produzierendes Silberprojekt, das historische Haldenmaterialien verarbeitet. Was auf den ersten Blick unspektakulär klingen mag, ist in Wirklichkeit ein strategisch äußerst wertvoller Unternehmensbaustein.

Parral generiert seit Jahren kontinuierliche Cashflows und fungiert damit als Finanzierungspfeiler für die Entwicklung der Los-Ricos-Projekte. Das ist ein enormer Vorteil. Denn jeder Dollar, der aus dem operativen Geschäft kommt, ist ein Dollar, der nicht durch Verwässerung am Kapitalmarkt beschafft werden muss.

Die Produktion auf Silberäquivalent-Basis bewegte sich in den vergangenen Jahren auf stabilem Niveau. Zuletzt lag sie bei rund 2,1 Millionen Unzen Silberäquivalent im Geschäftsjahr 2025. Gerade in einem zyklischen Sektor wie dem Bergbau sind solche verlässlichen operativen Beiträge Gold wert.

Quelle GoGold Resources

Mehr Effizienz, bessere Margen: Parral wird weiter optimiert

Besonders spannend ist, dass GoGold Parral nicht einfach nur weiterlaufen lässt. Das Unternehmen arbeitet daran, die Wirtschaftlichkeit des Projekts fortlaufend zu verbessern. Anfang 2024 wurde dort erfolgreich eine SART-Zinkanlage in Betrieb genommen.

Diese Technologie bringt gleich mehrere Vorteile mit sich:

Rückgewinnung von Cyanid,

Verbesserung der Qualität des Kupferprodukts,

Schaffung eines zusätzlichen verkaufbaren Zinkprodukts,

potenziell bessere Edelmetallausbringung.

Solche Optimierungen sind bei einem laufenden Projekt besonders attraktiv. Warum? Weil sie häufig die Margen erhöhen, ohne dass dafür die massiven Investitionen einer komplett neuen Mine erforderlich sind. Für Investoren ist das genau die Art operativer Hebel, die man gerne sieht: mehr Effizienz, mehr Flexibilität, mehr Cashflow-Stärke.

Los Ricos: Das Herzstück der Investment-Story

So wertvoll Parral als Fundament auch ist - das eigentliche Herzstück von GoGold liegt in Jalisco. Dort entwickelte das Unternehmen seit dem Erwerb des Gebiets im Jahr 2019 innerhalb weniger Jahre zwei eigenständige Großprojekte: Los Ricos South und Los Ricos North.

Beide Projekte liegen in einer historisch bedeutenden Silber-Gold-Region mit guter Infrastruktur, Straßenanbindung, Stromzugang und einem bergbaufreundlichen Umfeld. Geologisch handelt es sich um hochwertige epithermale Silber-Gold-Systeme, die teils attraktive Gehalte und gute Mächtigkeiten aufweisen.

Und genau hier beginnt die Fantasie. Denn Los Ricos South ist bereits weit fortgeschritten und bewegt sich erkennbar in Richtung Bauentscheidung. Los Ricos North wiederum liefert zusätzliches Wachstumspotenzial und könnte die Produktionsbasis von GoGold über viele Jahre erweitern.

Quelle GoGold Resources

Los Ricos South: Das nahezu baureife Hochwertprojekt

Los Ricos South ist das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens - und kurzfristig der wichtigste Werttreiber. Anfang 2025 legte GoGold hierfür eine Machbarkeitsstudie vor, die bemerkenswert robuste Kennzahlen liefert.

Die wichtigsten Eckdaten der Studie:

Nachsteuer-NPV (5% Diskontsatz): 355 Millionen US-Dollar

Interne Verzinsung (IRR): 28%

Geplante Minenlaufzeit: 15 Jahre

Anfängliche Investitionskosten: 227 Millionen US-Dollar

Sustaining Capital über die Lebensdauer: rund 100 Millionen US-Dollar

Doch damit nicht genug. Bei höheren Edelmetallpreisen steigt der Projektwert deutlich an. Bei einem Silberpreis von 41 US-Dollar und einem Goldpreis von 3.580 US-Dollar errechnet sich sogar ein NPV von 862 Millionen US-Dollar sowie eine IRR von 52%.

Das ist deshalb so interessant, weil damit sichtbar wird, wie groß der Hebel von Los Ricos South auf ein starkes Edelmetallumfeld sein kann. Wenn Silber und Gold freundlich bleiben oder weiter steigen, könnte dieses Projekt wirtschaftlich noch einmal deutlich an Zugkraft gewinnen.

Starke Produktion, niedrige Kosten, attraktive Margen

Die geplante Produktion unterstreicht die Qualität des Projekts eindrucksvoll. Über die Lebensdauer der Mine sollen insgesamt rund 80 Millionen zahlbare Silberäquivalent-Unzen produziert werden. Darin enthalten sind etwa:

41 Millionen Unzen Silber ,

, 424.000 Unzen Gold ,

, 11 Millionen Pfund Kupfer.

Besonders attraktiv sind die ersten Jahre. In den ersten fünf Betriebsjahren wird eine durchschnittliche Jahresproduktion von 7,3 Millionen Silberäquivalent-Unzen erwartet. Gleichzeitig sollen die Kosten bemerkenswert niedrig ausfallen:

Cash Costs: 9,94 US-Dollar je Unze Silberequivalent

All-in Sustaining Costs in den ersten fünf Jahren: 11,19 US-Dollar je Unze

Das wäre vor allem in einem starken Silbermarkt eine sehr margenstarke Konstellation. Hohe Produktion plus niedrige Kosten - genau daraus entstehen in Bergbau-Bullenmärkten die Projekte, die den Unternehmenswert nachhaltig transformieren können.

Quelle GoGold Resources

Bemerkenswerte Reservenbasis und starke Untertage-Gehalte

Auch die Reservenbasis von Los Ricos South ist alles andere als gewöhnlich. Ausgewiesene und wahrscheinliche Reserven umfassen rund:

47,8 Millionen Unzen Silber ,

, 437.000 Unzen Gold ,

, 23,8 Millionen Pfund Kupfer ,

, bzw. insgesamt 90,7 Millionen Unzen Silberäquivalent.

Besonders hervorzuheben ist der Untertageanteil. Dort liegen die durchschnittlichen Gehalte bei rund 326 Gramm Silberäquivalent innerhalb von 7,5 Millionen Tonnen Gestein. Das ist ein Wert, der auf hohe Profitabilität hindeutet und dem Projekt zusätzlichen qualitativen Glanz verleiht.

Solche Gehalte sind im heutigen Minenumfeld ein klares Plus. Denn je besser die Gehalte, desto robuster ist ein Projekt typischerweise gegenüber Kostensteigerungen, Preisvolatilität und operativen Herausforderungen.

Der Weg zur Bauentscheidung ist klar erkennbar

Was Los Ricos South zusätzlich spannend macht: Das Projekt steht nicht mehr nur auf dem Papier. GoGold arbeitet sichtbar und systematisch an den Voraussetzungen für eine mögliche Bauentscheidung.

Zu den bereits vorangetriebenen Punkten zählen:

Auswahl eines mexikanischen Untertagebau-Kontraktors,

fortgeschrittenes detailliertes Minendesign,

deutlicher Fortschritt beim Anlagen-Engineering,

Vergabe von Tailings- und Paste-Plant-Designs,

Vorbereitung der Stromversorgung über das nahegelegene Wasserkraftwerk La Yesca,

weit fortgeschrittene Wasserstudien.

Das Entscheidende dabei: GoGold Resources (ISIN CA38045Y1025 WKN A1JAES) schafft die Grundlagen nicht punktuell, sondern in geordneter Folge. Genau so sehen Projekte aus, die sich Schritt für Schritt aus der Entwicklungsphase in Richtung Bauphase bewegen. Für den Markt ist das ein wichtiger Unterschied. Denn zwischen einer reinen Studie und einem real baubereiten Projekt liegen oft Welten.

Quelle GoGold Resources

Los Ricos North: Das zweite Wachstumspaket mit enormer Hebelwirkung

Wenn Los Ricos South der kurzfristige Werttreiber ist, dann ist Los Ricos North das große zusätzliche Wachstumspaket. Auch dieses Projekt zeigt starke Kennzahlen, bislang auf Basis einer PEA (Preliminary Economic Assessment).

Die bisherigen Eckdaten lesen sich eindrucksvoll:

Nachsteuer-NPV: 413 Millionen US-Dollar

IRR: 29%

Geplante Minenlaufzeit: 13 Jahre

Gesamtproduktion: 110 Millionen Silberäquivalent-Unzen

Diese 110 Millionen Silberäquivalent-Unzen setzen sich zusammen aus rund:

68 Millionen Unzen Silber ,

, 222.000 Unzen Gold ,

, sowie erheblichen Mengen an Kupfer, Blei und Zink.

Die anfänglichen Investitionen werden auf 221 Millionen US-Dollar geschätzt. Hinzu kommen 137 Millionen US-Dollar Expansionskapital sowie geringe Sustaining Costs. Besonders stark wirken die erwarteten Kosten: Die durchschnittlichen All-in Sustaining Costs sollen bei lediglich 9,68 US-Dollar je Unze Silberäquivalent liegen.

Zwischen Jahr 1 und Jahr 12 wird mit durchschnittlich 8,8 Millionen Silberäquivalent-Unzen pro Jahr gerechnet. Das zeigt klar: Los Ricos North ist kein kleines Add-on, sondern könnte langfristig selbst ein bedeutender Produktionspfeiler werden.

Quelle GoGold Resources

Die Ressourcenbasis von Los Ricos North eröffnet zusätzliche Optionen

Auch die Ressourcenbasis von Los Ricos North ist stark und eröffnet Raum für weitere Entwicklungsschritte. Die angezeigten Ressourcen umfassen rund 87,8 Millionen Unzen Silberäquivalent. Hinzu kommen abgeleitete Ressourcen von weiteren 73,2 Millionen Unzen Silberäquivalent.

Besonders interessant ist dabei die Materialmischung. Neben Oxidmaterial gibt es den Bereich El Orito Sulphide mit zusätzlichen Basismetallen. Gerade diese Kombination eröffnet langfristig verschiedene Entwicklungsszenarien.

Das ist strategisch wertvoll. Denn nicht jedes Projekt muss exakt gleich entwickelt werden. Unterschiedliche Materialtypen und Metallmischungen können im Zeitverlauf neue Optionen schaffen - operativ ebenso wie wirtschaftlich.

South und North ergänzen sich nahezu ideal

Die wahre Stärke von Los Ricos liegt nicht nur in den einzelnen Projekten, sondern in ihrem Zusammenspiel. Los Ricos South ist das weiter fortgeschrittene Bauprojekt mit sehr starken Untertage-Gehalten. Los Ricos North bringt zusätzliches Volumen und Skalierungspotenzial mit.

Gemeinsam könnten beide Projekte GoGold über Jahre hinweg in eine neue Unternehmensdimension heben. Aus einem Entwickler mit operativer Basis könnte ein bedeutender mittelgroßer Silberproduzent werden - mit zusätzlicher Gold- und Basismetallkomponente.

Genau solche Plattform-Storys sind im Edelmetallsektor besonders spannend. Nicht nur ein Projekt. Nicht nur ein Hebel. Sondern eine Unternehmensstruktur, die mehrere Entwicklungsachsen gleichzeitig besitzt.

Quelle GoGold Resources

Nachhaltigkeit und lokales Standing: Ein wichtiger Erfolgsfaktor in Mexiko

Bei allen wirtschaftlichen Kennzahlen darf man einen Punkt nie unterschätzen: Bergbau ist immer auch ein lokales Geschäft. Und gerade in Mexiko ist ein gutes Verhältnis zu Gemeinden und weiteren Stakeholdern von großer Bedeutung.

GoGold verweist auf mehrere Maßnahmen, mit denen das Unternehmen sein Nachhaltigkeitsprofil stärken will:

hohe Wasserrecyclingraten,

sinkende Emissionen je produzierter Unze,

umfangreiche lokale Einkäufe,

soziale Investitionen in umliegenden Gemeinden.

Das sind keine Randthemen. Sie können entscheidend dafür sein, ob Projekte auf lange Sicht reibungslos entwickelt und betrieben werden. Wer in Mexiko erfolgreich sein will, muss nicht nur Geologie und Technik beherrschen, sondern auch Akzeptanz und Vertrauen aufbauen.

Erfahrenes Management mit Skin in the Game

Hinter einer guten Projektpipeline sollte immer auch ein erfahrenes Führungsteam stehen. Bei GoGold wird das Unternehmen von CEO Brad Langille geführt, der zugleich Insider und bedeutender Aktionär ist. Das ist ein wichtiges Signal. Denn wenn das Management substanziell selbst investiert ist, steigt die Interessengleichheit mit den Aktionären deutlich.

Das Unternehmen verweist auf frühere Wertschöpfung bei mehreren Bergbaugesellschaften und hat auch bei GoGold bereits gezeigt, dass Projekte aufgebaut, finanziert und entwickelt werden können. Das ist im Rohstoffsektor von enormer Bedeutung. Denn viele Unternehmen scheitern nicht an der Geologie, sondern an der Umsetzung.

Ein zusätzlicher Pluspunkt ist die Eigentümerstruktur: Rund 20% der Aktien werden von Insidern gehalten. Das ist beachtlich und spricht für einen klaren Gleichlauf der Interessen.

Institutionelle Investoren sind bereits an Bord

Noch interessanter wird die Story durch die Aktionärsbasis. Denn bei GoGold sind auch zahlreiche renommierte institutionelle Investoren beteiligt, darunter:

VanEck,

Franklin Templeton,

Sprott Asset Management,

Mirae Asset Global Investments,

sowie weitere auf Rohstoffe spezialisierte Adressen.

Institutionelle Investoren schauen in der Regel besonders genau hin. Größe, Liquidität, Projektfortschritt und Bilanzqualität spielen dort eine große Rolle. Dass GoGold in diesem Kreis Beachtung findet, unterstreicht die Wahrnehmung des Unternehmens als qualitativ starke Entwickler-Story.

Die Bilanz: Einer der größten Trümpfe von GoGold

Ein exzellentes Projekt ist gut. Ein exzellentes Projekt mit einer starken Bilanz ist deutlich besser. Und genau hier wird GoGold besonders interessant.

Zuletzt verfügte das Unternehmen über rund 246 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln. Hinzu kamen weitere Forderungen gegenüber der mexikanischen Regierung in Höhe von etwa 16 Millionen US-Dollar. Insgesamt standen damit rund 262 Millionen US-Dollar an verfügbaren Mitteln zur Verfügung.

Der vielleicht wichtigste Punkt aber lautet: GoGold ist schuldenfrei.

In einem kapitalintensiven Sektor ist das ein massiver Vorteil. Die starke Bilanz verschafft dem Unternehmen Flexibilität bei der Projektentwicklung, verbessert die Verhandlungsposition bei potenziellen Finanzierungen und reduziert das Risiko größerer Verwässerungen deutlich.

Anders gesagt: GoGold muss nicht aus der Schwäche heraus handeln. Das Unternehmen kann aus einer Position der Stärke agieren. Und genau das kann in den kommenden 12 bis 24 Monaten einen entscheidenden Unterschied machen.

Quelle GoGold Resources

Warum der Markt genau jetzt genauer hinschauen könnte

Im nordamerikanischen Rohstoffsektor genießt GoGold aufgrund seiner Größe, Liquidität und fortgeschrittenen Projekte bereits Aufmerksamkeit auf Analystenseite. Doch das eigentlich Spannende liegt in der möglichen Neubewertung, die aus mehreren Katalysatoren gleichzeitig entstehen könnte.

Die wichtigsten Treiber für die kommenden 12 Monate dürften sein:

eine mögliche Bauentscheidung für Los Ricos South,

weitere Fortschritte bei Finanzierung und Engineering,

zusätzliche Explorationserfolge bei Los Ricos North,

ein potenziell starkes Marktumfeld für Silber und Gold.

Wenn es dem Management gelingt, Los Ricos South erfolgreich in die Bauphase zu überführen, könnte das Unternehmen in eine deutlich höhere Liga aufsteigen. Genau dann beginnt oft der Moment, in dem aus einer guten Story eine marktrelevante Story wird.

Das große Bild: Eine der stärksten Silber-Stories im Mid-Tier-Entwicklersegment?

Fasst man alle Bausteine zusammen, ergibt sich ein äußerst überzeugendes Gesamtbild:

Parral liefert Produktion und Cashflow,

liefert Produktion und Cashflow, Los Ricos South ist ein nahezu baureifes Hochwertprojekt,

ist ein nahezu baureifes Hochwertprojekt, Los Ricos North bringt weiteres großes Wachstumspotenzial,

bringt weiteres großes Wachstumspotenzial, die Bilanz ist stark und schuldenfrei.

Das ist eine Kombination, die man im Silbersektor nicht oft findet. Viele Unternehmen haben tolle Projekte, aber kein Geld. Andere haben Geld, aber kein operatives Fundament. Wieder andere produzieren zwar, verfügen aber nicht über den gleichen Entwicklungshebel für die nächste Wachstumsphase.

GoGold vereint all diese Elemente in einer einzigen Gesellschaft. Und genau deshalb könnte das Unternehmen zu den qualitativ stärksten Namen im mittleren Entwicklersegment zählen.

Wer im Rohstoffsektor nicht nur auf reine Exploration, sondern auf eine ausgewogene Mischung aus heutiger Stärke und künftigem Werthebel setzen will, sollte sich GoGold Resources (ISIN CA38045Y1025 WKN A1JAES) näher ansehen. Denn wenn Produktion, Bilanzqualität und Projektpipeline gleichzeitig stimmen, entstehen oft genau jene Chancen, die den größten Unterschied machen.

Besuchen Sie GoGold Resources, um mehr über dieses außergewöhnliche Unternehmen zu erfahren und Teil einer Erfolgsgeschichte zu werden, die gerade erst begonnen hat.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

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