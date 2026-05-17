Weil der Erfolg von Mitarbeiter:innen immer öfter an ihrem Token-Verbrauch gemessen wird, haben viele begonnen, KI-Tools mit unnötigen Aufgaben zu beauftragen. Diese Verschwendung hat allerdings reale Folgen. Tech-Konzerne drängen ihre Mitarbeiter:innen zunehmend dazu, KI für immer mehr Aufgaben einzusetzen. Das gilt auch für Amazon. Wie die Financial Times berichtet, hat das Unternehmen das Ziel formuliert, dass mehr als 80 Prozent der Entwickler:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n