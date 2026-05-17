© Foto: Yuki Iwamura/AP/dpaDiese in den kommenden Tagen (KW21) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 19. Mai: Home Depot Die anhaltend hohen Anleiherenditen belasten den US-Häusermarkt, da auch die Hypothekenzinsen auf dem höchsten Stand seit vielen Jahren verharren. Das hemmt nicht nur die Nachfrage, sondern auch die Neubauaktivität - für viele US-Amerikanerinnen und -Amerikaner ist der Traum vom Eigenheim längst unerfüllbar geworden. Dass die Realzinsen in der vergangenen Woche stark angestiegen sind und mit Blick auf die wiederaufflammende Inflation noch weiter steigen …Den vollständigen Artikel lesen
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