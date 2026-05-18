Der globale Drohnenmarkt entwickelt sich rasant zum strategischen Zukunftssektor. Geopolitische Spannungen, steigende Verteidigungsbudgets und der Bedarf an autonomer Überwachung kritischer Infrastruktur treiben die Nachfrage nach modernen Luft- und Datensystemen massiv an. Besonders Unternehmen wie Volatus Aerospace, die Hardware, Software und operative Dienstleistungen kombinieren, könnten überproportional profitieren. Die Kanadier bauen ihre Rolle als integrierte Aerospace-Plattform konsequent aus und meldeten nun die höchsten Q1-Bruttomargen der Unternehmensgeschichte. Gleichzeitig wächst die NATO-nahe Auftragspipeline weiter, während neue Softwarelösungen zusätzliche wiederkehrende Erlöse schaffen könnten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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