Die Micron-Aktie ist zuletzt um rund -12% gefallen und geriet damit nach der starken Rallye der vergangenen Monate deutlicher unter Druck. Nach mehreren dynamischen Aufwärtsbewegungen setzen aktuell verstärkt Gewinnmitnahmen ein, wodurch sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt hat. Besonders die hohe Volatilität im KI- und Chipsektor sorgt derzeit für zusätzliche Unsicherheit im Trendverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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