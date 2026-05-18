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Montag, 18.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
China kontrolliert Antimon, eines der hochgradigsten Projekte der Welt?!
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WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072 | Ticker-Symbol: ALI1
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18.05.26 | 07:38
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1-Jahres-Chart
ALMONTY INDUSTRIES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALMONTY INDUSTRIES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
14,95515,08507:42
14,95515,08507:39
zukunftsbilanzen.de
18.05.2026 06:46 Uhr
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(1)

Almonty Industries mit Umsatzsprung von 221 Prozent! Der Rohstoff Wolfram macht Almonty zur Lebensversicherung der westlichen Verteidigung!

Ein extrem seltenes Metall rückt in den Fokus der Großmächte, da die Kriege zunehmen und es um Angriff und Verteidigung geht. Ohne Wolfram können weder moderne Verteidigungssysteme noch zukunftsweisende Industriezweige heutzutage existieren. Das Rohstoffunternehmen Almonty Industries hat sich in diesem Umfeld als der einzige echte Lieferant des Westens außerhalb Chinas positioniert. Dieser Status wird durch die jüngsten Zahlen untermauert. Ein Umsatzwachstum von über zweihundert Prozent lässt aufhorchen. Während der Aktienkurs nach einer gesunden charttechnischen Korrektur auf einem mittlerweile wieder interessanten und attraktiven Ausbruchsniveau verharrt, breitet sich im Hintergrund die große Wachstumsstory weiter aus. Führende Analysten stufen das Unternehmen längst nicht mehr als spekulatives Projekt, sondern als operativen Produzenten mit klarer Zukunft ein. Wer wissen will, warum dieses strategische Schwergewicht im Wolframbereich an der Börse gerade jetzt vor einem weiteren Anstieg stehen könnte, findet in dem nachfolgenden Artikel die vielleicht entscheidenden Antworten.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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