Von Helmuth Fuchs Moneycab: Sie sind seit elf Jahren bei der BENDURA BANK AG, haben das Hongkong-Büro aufgebaut und sind seit Dezember 2024 CEO. Wie wichtig war die Asien-Expertise bei Ihrer Wahl zum CEO - und welche wichtigen Änderungen haben Sie seither eingeführt? Philipp Forster: Meine Asien-Erfahrung war sicherlich ein relevanter Faktor, weil sie mir ein tiefes Verständnis für internationale Unternehmerkunden vermittelt hat - entscheidend war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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