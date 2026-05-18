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PANDION verkauft Teil des Quartiers am Düsseldorfer Albertussee an GARBE Urban Real Estate



18.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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PANDION verkauft Teil des Quartiers am Düsseldorfer Albertussee an GARBE Urban Real Estate Es handelt sich dabei um den 4. Bauabschnitt des Projekts PANDION ALBERTUSSEE mit rund 9.300 Quadratmetern Grundstücksfläche

GARBE Urban Real Estate plant die Realisierung von Mietwohnungen nach dem unternehmenseigenen Konzept URBANROOTS, Baubeginn ist für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen; Fertigstellung für die zweite Jahreshälfte 2029

Auf dem 42.000 Quadratmeter großen Gesamtareal des Projekts PANDION ALBERTUSSEE entstehen insgesamt rund 750 Wohneinheiten Düsseldorf, 18. Mai 2026 - Der Kölner Projektentwickler PANDION hat den vierten Bauabschnitt seiner Quartiersentwicklung am Düsseldorfer Albertussee erfolgreich an GARBE Urban Real Estate veräußert. Mit dem Verkauf setzt PANDION die strategische Entwicklung des insgesamt 42.000 Quadratmeter umfassenden Quartiers konsequent fort. Die veräußerte Fläche umfasst rund 9.300 Quadratmeter Grundstücksfläche und bietet Potenzial für die Realisierung von etwa 12.000 Quadratmetern Wohnfläche. Geplant ist die Errichtung von vier modernen Mehrfamilienhäusern, die höchsten Ansprüchen an Nachhaltigkeit, Qualität und Wohnkomfort gerecht werden. "Mit dem Verkauf des vierten Bauabschnitts an GARBE gewinnen wir einen starken Partner, der unsere Vision eines nachhaltigen und hochwertigen Wohnquartiers teilt und mitträgt", sagt Klaus Küppers, Niederlassungsleiter NRW bei PANDION. "Zusammen mit GARBE und Sahle Wohnen werden wir die Entwicklung des Areals partnerschaftlich weiterführen und das Quartier gemeinsam vollenden." Daran anknüpfend ergänzt Ivo Gotsche, Geschäftsführer bei GARBE Projektentwicklung NRW GmbH: "Gerade die klare städtebauliche Struktur, die hohe planerische Qualität und die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit haben uns überzeugt. Dieser Ansatz passt genau zu unserer Strategie, die wir mit unserem Produkt URBANROOTS verfolgen und bereits in anderen Städten einsetzen. Auf dem erworbenen Grundstück werden wir moderne Mietwohnungen in Holzelementbauweise realisieren, wodurch wir sowohl die Effizienz optimieren als auch die Basis für eine positive Ökobilanz im Neubau schaffen." Zu den zentralen Merkmalen des gesamten Quartiers zählen eine DGNB-Quartierszertifizierung in Gold, vollständige Barrierefreiheit sowie eine naturnah gestaltete Seepromenade. Hochwertige Bau- und Ausstattungsstandards sowie großzügig angelegte Außenflächen unterstreichen den Qualitätsanspruch der Entwicklung. Ergänzt wird das Angebot durch drei Kindertagesstätten, Mobilitätsstationen mit E-Lastenfahrrädern sowie einen Community-Werkstattraum. Abgerundet wird das Quartier durch einen rund einen Kilometer langen Seerundweg. Das Gesamtquartier am Albertussee ist bereits weit fortgeschritten: In den ersten beiden Bauabschnitten wurden 235 Wohneinheiten erfolgreich realisiert. Der dritte Bauabschnitt befindet sich derzeit im Vertrieb durch PANDION und wird demnächst in die Bauphase übergehen. Mehr Infos zum Projekt unter www.pandionalbertussee.de Mehr Infos zum Projekt unter www.pandionalbertussee.de

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Über die PANDION AG Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohn- und Gewerbeprojekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit rund 3.800 hochwertige Wohnungen und entwickelt unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME rund 200.000 m² modernste Büroflächen. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 4,8 Milliarden Euro, davon rund 3,2 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 200 Mitarbeitende an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.



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