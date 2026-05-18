Zürich - Die Fondsleitung des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) prüft eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund 40 bis 60 Millionen Franken im zweiten Quartal 2026. Das zusätzliche Kapital soll für den weiteren Portfolioausbau sowie für Investitionen in das Bestandesportfolio verwendet werden. Die Fondsleitung hat mehrere attraktive Wohnimmobilien ausserhalb von Bieterverfahren identifiziert und exklusiv angebunden. Das Investitionsvolumen dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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