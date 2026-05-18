Zürich - Der US-Dollar hat über das Wochenende seine jüngsten Gewinne gehalten oder gar noch einmal leicht ausgebaut. So notiert das Währungspaar EUR/USD derzeit bei 1,1618, einen Tick tiefer als am Freitagabend, aber doch deutlich tiefer als noch am Freitagmorgen. Gegenüber dem Franken hat die US-Valuta die Tendenz der vergangenen Handelstage ebenfalls fortgesetzt. Aktuell kostet ein Dollar 0,7870, am Freitagmorgen waren es noch 0,7857. Aus dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab