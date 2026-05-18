Die Intel-Aktie ist zuletzt um rund -21% eingebrochen und geriet damit nach der starken Rallye der vergangenen Monate massiv unter Druck. Nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung setzen aktuell verstärkt Gewinnmitnahmen ein, wodurch sich das kurzfristige Chartbild deutlich eingetrübt hat. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Intel-Aktie Die Intel-Aktie korrigierte in der letzten Woche, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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