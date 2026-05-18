Versicherungsaktien haben zuletzt kräftig korrigiert. Nach einem glänzenden ersten Quartal und angesichts einer deutlich heruntergekommenen Bewertung lohnt sich für Anleger daher der Blick auf Talanx. Die Versicherungsbranche steht unter Druck. Seit Mitte April haben viele Titel des Sektors deutlich nachgegeben, weil der Markt befürchtet, dass die ausgebliebenen Großschäden der vergangenen Quartale das ohnehin nachlassende Prämienniveau weiter drücken könnten. Vor allem bei den Erneuerungsrunden Anfang 2026 und im April 2026 mussten Rückversicherer Preisabschläge hinnehmen. Die Sorge: Die goldene Phase des Sektors könnte ihren Höhepunkt überschritten haben. Das lässt sich auch an der Kursentwicklung von Talanx ablesen. Die Aktie (103,10 Euro; DE000TLX1005) hat in den vergangenen Wochen etwa 13% an Börsenwert verloren. Seit dem Allzeithoch im August 2025 bei 124 Euro sind es 17%. Doch jetzt hat unser Musterdepotwert Quartalszahlen vorgelegt, die kaum besser hätten ausfallen können. Starkes Quartal dank wenig Schäden und kluger Anlagepolitik Das erste Quartal verlief für den Hannoveraner Versicherungskonzern außergewöhnlich gut. Großschäden summierten sich auf lediglich 289 Mio. Euro, das sind 2,9% der gebuchten Nettoprämie. Das liegt weit unter dem eingeplanten Budget von 767 Mio. Euro und deutlich unter dem Vorjahreswert von 881 Mio. Euro. Das versicherungstechnische Ergebnis kletterte um ...

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