Ryanair hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 dank höherer Ticketpreise und steigender Passagierzahlen deutlich mehr umgesetzt und verdient. Wie Europas größter Billigflieger mitteilte, kletterte der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent auf 15,54 Milliarden Euro. Die Erlöse aus dem Ticketverkauf legten um 14 Prozent auf 10,56 Milliarden Euro zu.Hintergrund waren einerseits vier Prozent mehr Passagiere und andererseits deutlich höhere Ticketpreise. Diese lagen im Durchschnitt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär