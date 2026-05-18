Etwas mehr als eine Woche nachdem die Commerzbank mit ihren Zahlen höhere Ziele in Aussicht gestellt hatte, präzisiert CEO Bettina Orlopp die Pläne beim Jobabbau. Dabei spielt der Einsatz von Künstlicher Intelligenz eine große Rolle. Die Frage bleibt indes, ob es noch zu einer Umsetzung der neuen Strategie kommt.Das Wichtigste kurz und knapp• Die Commerzbank will durch den vermehrten Einsatz von Künstlicher Intelligenz tausende Jobs ersetzen.• Die Finanzziele bis 2030 wurden zuletzt deutlich erhöht.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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