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CHEPLAPHARM RICHTET VORSTAND FÜR NÄCHSTE WACHSTUMSPHASE AUS



18.05.2026 / 08:45 CET/CEST

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Greifswald, 18. Mai 2026



Die global agierende CHEPLAPHARM Gruppe, eines der weltweit führenden Unternehmen in der Akquisition von Originalpräparaten von der forschenden Pharmaindustrie, richtet ihren Vorstand konsequent auf die nächste Wachstumsphase des Unternehmens aus. Nach einer Phase der Transformation, operativen Stabilisierung und Weiterentwicklung der Organisation setzt das Unternehmen künftig wieder verstärkt auf Wachstum durch strategische Transaktionen und innovative Big-Pharma-Partnerschaften. Im Zuge der Neuausrichtung des Vorstands übernimmt der bisherige Chief Financial Officer (CFO) Dr. Keyarasch Parssanedjad zum 1. Juni 2026 die neu geschaffene Rolle des Chief Business & Strategy Officer (CBSO). Mit Wirkung zum selben Tage verstärkt Martin Krämer als neuer Chief Financial Officer (CFO) den Vorstand der CHEPLAPHARM.



In der neu geschaffenen Rolle des Chief Business & Strategy Officer (CBSO) verantwortet Dr. Keyarasch Parssanedjad im Vorstand zukünftig die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie mit Fokus auf strategisch wertprägende Transaktionen, innovative Big-Pharma-Partnerschaften sowie Eigenkapitaltransaktionen. Weiterhin gehört die Abteilung Human Resources zu seinem Verantwortungsbereich.

Zur weiteren Stärkung der Finanzorganisation, Prozesse, Systeme und der operativen Exzellenz übernimmt Martin Krämer zukünftig die Rolle des Chief Financial Officer (CFO) bei dem Greifswalder Pharmaunternehmen. Er wird auf der von Dr. Keyarasch Parssanedjad in den vergangenen Jahren entwickelten Finanzorganisation aufbauen und die Bereiche Finanzen, Internal Audit & Risikomanagement sowie Treasury & Investor Relations verantworten.



"Wir haben in den vergangenen Jahren ein sehr starkes Finance-Team aufgebaut und die Organisation strukturell deutlich weiterentwickelt. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich dieses Team aufbauen und führen durfte, und ich bin überzeugt, dass Martin Krämer auf dieser soliden Basis erfolgreich aufsetzen kann. Gleichzeitig freue ich mich darauf, gemeinsam mit den Gesellschaftern und dem Vorstand die Segel wieder stärker in Richtung Wachstum durch strategische Transaktionen und innovative Big-Pharma-Partnerschaften zu setzen", sagt der zukünftige Chief Business & Strategy Officer von CHEPLAPHARM Dr. Keyarasch Parssanedjad. Martin Krämer war zuletzt Chief Financial Officer (CFO) und Arbeitsdirektor des Chemieunternehmens Röhm. Zuvor bekleidete er verschiedene Finanz- und operative Positionen in der Chemieindustrie. Während seiner beruflichen Laufbahn verbrachte er insgesamt rund zehn Jahre in Asien und war maßgeblich an zwei großen Carve-Outs börsennotierter Unternehmen beteiligt. "Mit der neuen Rollenverteilung richten wir den Vorstand konsequent entlang unserer strategischen Prioritäten aus. Dr. Keyarasch Parssanedjad wird sich künftig auf die Weiterentwicklung zentraler Werthebel unseres Geschäftsmodells wie zum Beispiel strategische und innovative Transaktionen konzentrieren. Gleichzeitig gewinnen wir mit Martin Krämer einen ausgewiesenen Finanzexperten für unser Finanzressort", kommentiert Sebastian Braun, Co-CEO von CHEPLAPHARM die neue Zusammensetzung des Vorstands.



Mit der Neuausrichtung des Vorstands unterstreicht CHEPLAPHARM den Anspruch, die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens proaktiv zu gestalten und neue Wachstumschancen konsequent zu nutzen. Über CHEPLAPHARM CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com . Pressestelle: CHEPLAPHARM | Ziegelhof 24 | 17489 Greifswald | presse(at)cheplapharm.com



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