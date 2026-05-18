EQS-News: Cheplapharm SE
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Greifswald, 18. Mai 2026
Martin Krämer war zuletzt Chief Financial Officer (CFO) und Arbeitsdirektor des Chemieunternehmens Röhm. Zuvor bekleidete er verschiedene Finanz- und operative Positionen in der Chemieindustrie. Während seiner beruflichen Laufbahn verbrachte er insgesamt rund zehn Jahre in Asien und war maßgeblich an zwei großen Carve-Outs börsennotierter Unternehmen beteiligt.
"Mit der neuen Rollenverteilung richten wir den Vorstand konsequent entlang unserer strategischen Prioritäten aus. Dr. Keyarasch Parssanedjad wird sich künftig auf die Weiterentwicklung zentraler Werthebel unseres Geschäftsmodells wie zum Beispiel strategische und innovative Transaktionen konzentrieren. Gleichzeitig gewinnen wir mit Martin Krämer einen ausgewiesenen Finanzexperten für unser Finanzressort", kommentiert Sebastian Braun, Co-CEO von CHEPLAPHARM die neue Zusammensetzung des Vorstands.
Über CHEPLAPHARM
CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.
Pressestelle:
CHEPLAPHARM | Ziegelhof 24 | 17489 Greifswald | presse(at)cheplapharm.com
18.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cheplapharm SE
|Ziegelhof 24
|17489 Greifswald
|Deutschland
|Telefon:
|03834 3914 O
|E-Mail:
|info@cheplapharm.com
|Internet:
|www.cheplapharm.com
|ISIN:
|DE000CHP2222
|WKN:
|CHP222
|EQS News ID:
|2328622
|Notierung vorgesehen
|Ende der Mitteilung
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2328622 18.05.2026 CET/CEST