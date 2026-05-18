Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne sieht die Aufstockung seines Anteils bei der Lufthansa von 15 auf 20 Prozent nur als Zwischenschritt, um "strategische Ziele" zu erreichen. Lufthansa-Großaktionär Klaus-Michael Kühne will seinen Einfluss auf die Lufthansa deutlich ausweiten. Die Kühne Holding schloss am Wochenende eine weitere Anteilsaufstockung nicht aus, um "strategische Ziele" zu erreichen. Kühne hatte bereits Anfang vergangener Woche seine Lufthansa-Beteiligung laut einer Stimmrechtsmitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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