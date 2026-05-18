Bern - Trotz Ölpreisschock und Zollwirren: Die Schweizer Wirtschaft hat sich zum Jahresauftakt 2026 gut geschlagen. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) ist im ersten Quartal auf bereinigter Basis zum Vorquartal real um 0,5 Prozent gewachsen, wie die am Montag publizierte Erstschätzung des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) zeigt. Die Zahl liegt über den Prognosen der Experten. Ökonomen hatten in einer Umfrage der Nachrichtenagentur AWP lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab