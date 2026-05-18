Neuenburg - Die seit längerem schwächelnde Konjunktur hat Folgen auf dem Arbeitsmarkt. Die Erwerbslosenquote stieg im Startquartal 2026 an. Die Erwerbslosenquote gemäss der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) kam im ersten Quartal 2026 bei 5,2 Prozent zu liegen, wie aus der am Montag vom Bundesamt für Statistik publizierten Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) hervorgeht. Sie lag damit klar über dem Wert des vierten Quartals 2025, als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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