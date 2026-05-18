© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGERyanair meldet einen Rekordgewinn, doch der Krieg gegen den Iran bremst das Sommergeschäft aus. Warum die Ticketpreise stagnieren und was das für schwächere Airlines bedeutet.Ryanair hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Nachsteuergewinn von 2,26 Milliarden Euro erzielt. Das bedeutet ein Rekord für Europas nach Passagierzahlen größte Fluggesellschaft. Doch die Freude über das Rekordjahr trübt sich ein: Der Krieg gegen den Iran und die Schließung der Straße von Hormus drücken auf die Ticketpreise im Sommergeschäft. Wo der Konzern noch Anfang des Jahres von einem leichten Preisanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich für die Monate Juli bis September ausgegangen war, zeigt die …Den vollständigen Artikel lesen
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