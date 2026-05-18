Fast reines Antimon entdeckt: Explorer landet starken Bohrtreffer in Ontario

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Critical One Energy hat neue Analyseergebnisse vom Howells-Lake-Antimon-Gold-Projekt veröffentlicht. Das Unternehmen habe in Bohrloch HWL-2026-006 einen Abschnitt von 4,0 Metern mit 70,2 Prozent Antimon durchschnitten. Dieser hochgradige Abschnitt liege innerhalb einer breiteren Zone von 8,0 Metern mit durchschnittlich 42,2 Prozent Antimon. Nach Unternehmensangaben nähere sich der Wert der chemischen Zusammensetzung von reinem Stibnit an, das 71,7 Prozent Antimon enthalte.

Critical One Energy hat neue Analyseergebnisse vom Howells-Lake-Antimon-Gold-Projekt veröffentlicht. Das Unternehmen habe in Bohrloch HWL-2026-006 einen Abschnitt von 4,0 Metern mit 70,2 Prozent Antimon durchschnitten. Dieser hochgradige Abschnitt liege innerhalb einer breiteren Zone von 8,0 Metern mit durchschnittlich 42,2 Prozent Antimon. Nach Unternehmensangaben nähere sich der Wert der chemischen Zusammensetzung von reinem Stibnit an, das 71,7 Prozent Antimon enthalte.

Was ist Antimon und warum ist es so wichtig?

Antimon zählt zu den kritischen Rohstoffen, weil es für verschiedene Sicherheits- und Industrieanwendungen benötigt wird. Das Metall wird unter anderem in Militärtechnik, Batterien, Halbleitern und Feuerhemmstoffen eingesetzt. Feuerhemmstoffe sind Zusatzstoffe, die Materialien schwerer entflammbar machen. Dadurch spielt Antimon sowohl für Verteidigung und Technologie als auch für bestimmte Anwendungen der Energiewende eine Rolle.



Besonders wichtig ist dabei die Versorgungslage. Die USA sind bei Antimon nahezu vollständig auf Importe angewiesen, während China eine zentrale Rolle in der weltweiten Lieferkette spielt. Genau diese Abhängigkeit macht neue mögliche Quellen in Nordamerika aus Sicht westlicher Abnehmer strategisch interessant. Critical One verweist darauf, dass Nordamerika nach sicheren Antimonquellen suche, weil das Metall für Verteidigung, Industrie und Technologie wichtig sei und die Lieferketten angespannt seien. Ein hochgradiger Fund in Kanada könnte deshalb für den Markt stärker ins Gewicht fallen als ein gewöhnlicher Explorationsfortschritt.