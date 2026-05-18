Die adesso SE ist nach Einschätzung von SMC-Research trotz einer zu Jahresanfang etwas unterplanmäßigen Auslastung gut in das laufende Jahr gestartet. SMC-Analyst Adam Jakubowski verweist auf ein Umsatzwachstum von 13 Prozent und einen EBITDA-Anstieg um 58 Prozent auf den höchsten Q1-Wert seit 2022. Die Jahresziele erscheinen laut SMC-Research weiterhin gut erreichbar, während die Aktie trotz eines leicht reduzierten Kursziels deutliches Potenzial biete.

Trotz einer zu Jahresanfang etwas unterplanmäßigen Auslastung sei adesso mit einem starken Umsatzwachstum um 13 Prozent auf 398,1 Mio. Euro in das laufende Jahr gestartet und habe auf dieser Grundlage das EBITDA um 58 Prozent auf 27,0 Mio. Euro gesteigert. Das sei der höchste Q1-Wert seit 2022. Umsatzseitig scheine das Unternehmen damit nach Einschätzung von SMC-Research auf einem sehr guten Weg zu sein, um die Ziele für das Gesamtjahr von 1,6 bis 1,7 Mrd. Euro zu erreichen, zumal das zweite Halbjahr aufgrund vorteilhafter kalendarischer Effekte erneut umsatzstärker ausfallen dürfte. Aus diesem Grund liege laut SMC-Research auch das EBITDA-Ziel von 130 bis 150 Mio. Euro weiter gut in Reichweite. Im letzten Jahr hätten die Quartale Q3 und Q4 fast 70 Prozent zum Jahres-EBITDA beigetragen, dies allerdings auch dank signifikanter Lizenzerlöse, die dieses Jahr zwar ebenfalls möglich, aber nicht sicher seien. Dementsprechend habe adesso auch die EBITDA-Guidance bestätigt.

Auch SMC-Research sehe adesso nach den Q1-Zahlen weitgehend im Plan und habe die Schätzungen unverändert gelassen. Wie bisher gehen die Analysten davon aus, dass adesso die Zielkorridore jeweils am unteren Ende erreichen werde, und kalkulieren mit einem Umsatz von 1.612 Mio. Euro sowie einem EBITDA von 132,6 Mio. Euro.

Dass sich das Kursziel dennoch leicht von 140 auf 132 Euro ermäßigt habe, liege ausschließlich an einer Aktualisierung des Diskontierungszinssatzes, die SMC-Research in Reaktion auf die Marktentwicklung in allen Modellen vornehme. Trotz der leichten Reduktion signalisiere das Kursziel weiterhin eine sehr deutliche Unterbewertung der adesso-Aktie, die weiter unter den im Markt verbreiteten Sorgen vor den Auswirkungen der agentischen KI auf das Geschäftsmodell belastet werde. Diese Sorgen hält SMC-Research für übertrieben, vielmehr sehe man den KI-Einsatz vor allem als Chance. Nachteilige Auswirkungen auf die Wettbewerbsintensität und auf die Preismodelle seien zwar nicht auszuschließen, den entscheidenden Effekt sieht SMC-Research aber in einem noch stärkeren Digitalisierungsschub, der sich in einer wachsenden Nachfrage niederschlagen sollte. Mit seiner tiefen Kenntnis der Geschäftsprozesse in den adressierten Branchen und der umfassenden Expertise bezüglich der dort eingesetzten IT-Systeme sei adesso aus Sicht von SMC-Research bestens aufgestellt, um auch in einer von KI geprägten Welt erfolgreich zu agieren.

Vor diesem Hintergrund bestätigt SMC-Research das Urteil "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.05.2026 um 9:45 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 17.05.2026 um 12:22 Uhr fertiggestellt und am 18.05.2026 um 9:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-18-SMC-Comment-adesso_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.