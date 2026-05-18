Wie sich mit Wasserstoffnetzen die Stromnetze besser auslasten lassenWasserstoff bleibt die Zukunft und wird es immer bleiben, zumindest für Verbrennermotoren und Gasthermen. Er ist wahlweise Anfang, Mythos, Klimbim, Champagner, Traumtänzerei oder Unsinn. Gleichzeitig ist er unverrückbarer Teil jeder Energiesystembetrachtung und macht es günstiger und schafft in einigen Studien sogar Importunabhängigkeit von Brennstoffen. Auf der Regierungsbank sowie bei den Akteuren der Erneuerbaren ist man sich jedoch unsicher, ob man ihn einfach jetzt noch nicht braucht oder nie brauchen wird, was energiepolitisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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