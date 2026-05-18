Vor elf Jahren hat der Besitzer einer wertvollen Bitcoin-Wallet das Passwort dafür vergessen. Über ein Jahrzehnt hat er vergeblich versucht, Zugriff auf die Wallet zu bekommen. Jetzt konnte ihm KI in Form von Claude weiterhelfen. Wie der Chatbot das Problem gelöst hat. Wer das Passwort zu einer Krypto-Wallet vergisst, hat schlechte Karten. Denn nur über das Kennwort kann die digitale Brieftasche entsperrt und auf die darin befindliche Kryptowährung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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