Im Rhein-Main-Gebiet entstehen gerade riesige neue Rechenzentren für KI-Anwendungen - doch ihre Energieversorgung ist umstritten. Da die Stromnetze den enormen Bedarf kaum decken können, setzen Betreiber auf eigene Erdgaskraftwerke. Die stoßen jedoch zunehmend auf Bürgerproteste und erste Ablehnungen in Kommunalparlamenten. Welche Alternativen gibt es - und welche Rolle können erneuerbare Energien spielen? Ein Gastbeitrag von Hans-Josef Fell. Bürgerproteste in Maintal: Betreiber stoppt das ProjektNach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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