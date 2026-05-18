Ströer ist solide ins neue Geschäftsjahr gestartet. Der Werbevermarkter konnte im ersten Quartal sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis steigern. Vor allem die digitale Außenwerbung erwies sich erneut als Wachstumstreiber. An der Börse kommen die Zahlen gut an. Zudem gibt es immer wieder Spekulationen über eine Übernahme. Eine Bestandsaufnahme. Die Erlöse von Ströer stiegen im ersten Quartal im Jahresvergleich um vier Prozent auf 496 Millionen Euro. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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