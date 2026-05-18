Kevin Warsh wurde nach langem Tauziehen vom Senat als neuer Fed-Präsident bestätigt und wird als Ersatz von Stephen Miran im Führungsgremium der amerikanischen Zentralbank Einsitz nehmen. Am 17. Juni wird Warsh seine erste geldpolitische Sitzung leiten und danach den Medien Red und Antwort stehen. Donald Trump hat seine Erwartungen an ihn betreffend Zinssenkungen kürzlich noch einmal kundgetan. Die Gratwanderung zwischen den Erwartungen von Trump ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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