Zürich - Der KI-Boom schlägt sich in den Geschäftsberichten der grössten Schweizer Unternehmen nieder. Der Begriff Künstliche Intelligenz (KI) taucht in den Berichten zum Jahr 2025 achtmal häufiger auf als noch vor zwei Jahren. Das ist aber nicht der einzige Hinweis darauf, welch grosse Bedeutung die Firmen der neuen Technologie beimessen. In den diesen Frühling veröffentlichten Geschäftsberichten der 50 grössten börsenkotierten Unternehmen werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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