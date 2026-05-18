Luzern - Der Schweizer Crowdfunding-Markt ist 2025 nach drei Jahren Rückgang wieder gewachsen. Das über Onlineplattformen vermittelte Finanzierungsvolumen stieg um 14 Prozent auf 629 Millionen Franken, wie die Hochschule Luzern (HSLU) am Montag mitteilte. 2021 hatte der Markt mit knapp 792 Millionen Franken noch einen Rekord erreicht. Danach waren die Volumina kontinuierlich gesunken. Haupttreiber der Erholung im vergangenen Jahr war laut dem «Crowdfunding ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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