Er ist Panikpräsident, Stilikone und deutscher Rock-Pionier: Udo Lindenberg. Trotz oder gerade wegen seines Nuschelgesangs, den er zum Trademark aufgebaut hat, stets mit stabiler politischer Haltung und astreinen Hits wie Sonderzug nach Pankow und zuletzt Komet mit Apache 207 hat Udo Lindenberg nicht nur Deutschrock salonfähig gemacht, Udo Lindenberg hat ganze Generationen geprägt. Udo Lindenberg ist nun wirklich stolze 80 Jahre alt. Wie hat er es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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