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WKN: A190PQ | ISIN: AT0000A21LA8 | Ticker-Symbol:
Frankfurt
18.05.26 | 09:22
94,01 
0,00 % 0,00
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
Sonstige
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BREITENEDER IMMOBILIEN PARKING KONZERNFINANZIERUNGS GMBH Chart 1 Jahr
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Dow Jones News
18.05.2026 10:45 Uhr
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(1)

PTA-Adhoc: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Ad hoc Mitteilung / Umtauschangebot

DJ PTA-Adhoc: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Ad hoc Mitteilung / Umtauschangebot

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Ad hoc Mitteilung / Umtauschangebot

Wien (pta000/18.05.2026/10:10 UTC+2)

Ad hoc Mitteilung, 18. Mai 2026: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH beabsichtigt Anleihegläubiger der 2018-Schuldverschreibungen einzuladen, Angebote zum Umtausch in neu zu emittierende Schuldverschreibungen abzugeben und die neu emittierte Anleihe nachfolgend aufzustocken

• Neuemission von bis zu EUR 50.000.000,00 fest verzinslichen Schuldverschreibungen durch Umtausch derbestehenden im Jahr 2018 begebenen Schuldverschreibungen (Umtauschverhältnis 1:1). • Umtauschfrist: voraussichtlich vom 18. Mai 2026 bis 1. Juni 2026. • Fixzinssatz 4,750% p.a. vom Nennbetrag, zahlbar jährlich im Nachhinein jeweils zum 16. Juni. • Beabsichtigte nachfolgende Aufstockung der neu emittierten Schuldverschreibungennach Abschluss desUmtauschangebots.

Die Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH (die "Emittentin") beabsichtigt heute eine Einladung an die Anleihegläubiger der von ihr im Jahr 2018 emittierten Schuldverschreibungen, ISIN AT0000A21LA8 (" 2018-Schuldverschreibungen") zu veröffentlichen, Angebote zum Umtausch in neu zu begebende, 4,750% p.a. fix verzinsliche Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00, unbedingt und unwiderruflich garantiert durch die Breiteneder Immobilien Parking AG, ISIN AT0000A3USC0 mit Fälligkeit im Jahr 2032 (die "2026- Schuldverschreibungen") abzugeben (das "Umtauschangebot"). Die Einladung richtet sich ausschließlich an bestehende Inhaber der 2018-Schuldverschreibungen.

Im Fall des Umtausches werden den Inhabern von 2018-Schuldverschreibungen die angefallenen Stückzinsen gemäß den Bedingungen der 2018-Schuldverschreibungen abgegolten.

Das Umtauschangebot Memorandum (wie untenstehend definiert) wird auf der Internetseite der Emittentin (https:// www.b-i-p.com/investor-relations/) ab dem Beginn des Umtauschangebots zur Verfügung gestellt. Die Umtauschfrist wird voraussichtlich vom 18. Mai 2026 bis 1. Juni 2026 laufen. Valutatag ist voraussichtlich der 16. Juni 2026.

Das Umtauschangebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am 13. Mai 2026 gebilligten Prospekts, der endgültigen Bedingungen vom 18. Mai 2026 sowie des Umtauschangebot Memorandums vom 18. Mai 2026 (das "Umtauschangebot Memorandum") und unterliegt den darin festgelegten Bedingungen. Diese Meldung ist in Verbindung mit dem Umtauschangebot Memorandum zu lesen.

Darüber hinaus beabsichtigt die Emittentin die 2026-Schuldverschreibungen nach Abschluss des Umtauschangebots, vorbehaltlich der dann bestehenden Marktbedingungen, aufzustocken. Die Höhe der Aufstockung ist vom endgültigen Ergebnis des Umtauschangebots abhängig.

(Ende)

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Aussender:      Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH 
           Schwarzenbergplatz 5/7.1 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Anna Vay 
Tel.:         +43 1 513 12 41 1748 
E-Mail:        a.vay@b-i-p.com 
Website:       www.b-i-p.com 
ISIN(s):       AT0000A1HQ07 (Anleihe) AT0000A21LA8 (Anleihe) AT0000A21LB6 (Anleihe) AT0000A3DGB3 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779091800114 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2026 04:10 ET (08:10 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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