Der chinesische Batteriehersteller Gotion High-Tech hat im Rahmen des spanischen Förderprogramms Programms Perte VEC vorläufig 92 Millionen Euro zugesprochen bekommen, um zwei Batterieprojekte in Valladolid voranzutreiben. Dabei geht es um eine Produktionsanlage für Batteriekathoden und eine Batterie-Recyclinganlage. Das Geld stammt aus dem eMobility-Förderprogramm PERTE, von dem in den verschiedenen Förderrunden bereits die VW-Tochter Seat, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net