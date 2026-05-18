Im HEBELTRADER geht es derzeit Schlag auf Schlag. Erst vergangene Woche wurde bei CrowdStrike nach nur 9 Kalendertagen bereits das erste Kursziel erreicht - mit einem Gewinn von 400 Prozent. Genau jetzt könnte bereits das nächste hoch spannende Set-up bereitstehen. Denn ein US-Konzern sendet nach monatelanger Konsolidierung plötzlich wieder klare Kaufsignale.Während viele Anleger weiterhin fast ausschließlich auf Künstliche Intelligenz und Tech-Aktien setzen, entwickelt sich im Hintergrund ein ganz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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