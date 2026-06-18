Crowdstrike - CRWD: Partnerschaft mit Amazon Web Services liefert frisches Umsatzpotenzial!

Pullback zum 20er-EMA!

KI-Sicherheitslösungen von Crowdstrike für AWS. Analysten sind optimistischer, aber CEO George Kurtz verkauft Aktien für 2.1 Millionen USD!

Crowdstrike (CRWD) - US23804L1035

Rückblick: Nach dem Rücksetzer vom Allzeithoch, der bis unter den 20er-EMA reichte, konnte sich die Crowdstrike-Aktie oberhalb der grüne Linie festsetzen. Die Kurssteigerung des vergangenen Halbjahres liegt bei rund 42 Prozent.

Crowdstrike-Aktie: Chart vom 17.06.2026, Kürzel: CRWD Kurs: 682.96 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bis zu den nächsten Quartalszahlen am 2. September wäre ausreichend Zeit für einen längeren Swingtrade. Das Überschreiten der Kerze vom gestrigen Mittwoch würde das Kaufsignal auslösen. Kursziel wäre das zuvor genannte Allzeithoch vom 1. Juni.

Mögliches bärisches Szenario

Insidertrades wie die Verkäufe der Crowdstrike-Aktien des CEO George Kurtz in Höhe von 2.1 Millionen USD könnten durchaus ein Warnsignal sein. Hinzu kommmt die Anfälligkeit der Cybersecurity-Branche bei Schwächen in der Software. Die Anleger reagieren oft extrem nervös bei Bad News, sodass ein Stop Loss knapp unter dem 20-Tageschnitt angebracht erscheint.

Meinung

CrowdStrike zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Cybersicherheitslösungen und bietet mit seiner cloudbasierten Falcon-Plattform ein Portfolio für Endgeräteschutz, Identitäts- und Cloud-Sicherheit, Bedrohungsaufklärung sowie Sicherheitsanalysen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen aus Austin im US-Bundesstaat Texas einen Umsatz von rund 3.95 Milliarden USD und einen freien Cashflow von mehr als 1.07 Milliarden USD. Analysten rechnen für die kommenden Jahre mit einem anhaltend starken Wachstum und erwarten bis zum Geschäftsjahr 2028 einen Umsatz von deutlich über 6 Milliarden USD. Parallel dazu baut CrowdStrike seine Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) aus und integriert zusätzliche KI-gestützte Sicherheitslösungen in den AWS Marketplace. Dazu gehören unter anderem der Falcon MCP Server zur Anbindung von KI-Agenten an Sicherheitsdaten sowie AI Red Team Services, mit denen Unternehmen ihre KI-Anwendungen auf Schwachstellen testen können. Die vertiefte Partnerschaft stärkt CrowdStrikes Position im schnell wachsenden Markt für KI- und Cloud-Sicherheit und eröffnet zusätzliche Umsatzpotenziale.





Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 173.86 Milliarden USD

Meine Meinung zu CRWD ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/crowdstrike-aktie-aws-partnerschaft-ausgebaut-918535, https://de.investing.com/news/insider-trading-news/crowdstrike-ceo-george-kurtz-verausert-aktien-im-wert-von-uber-21-mio-93CH-3527927

Veröffentlichungsdatum: 18.06.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.