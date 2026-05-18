Bei Photovoltaik-Dachanalgen ist auch im April kein wirkliches Anziehen der Neuinstallationen zu erkennen. Da auch der Zubau bei Photovoltaik-Freiflächen eher verhalten war, liegt die neu installierte Leistung deutlich unter dem Wert vom März. Nach Angeben der Bundesnetzagentur wird der Zubau von Photovoltaik-Anlagen in Deutschland im April bei knapp 1160 Megawatt liegen. Bis zum Auswertungszeitpunkt am 13. Mai waren im Marktstammdatenregister neue Photovoltaik-Anlagen mit 1016,2 Megawatt als im April in Betrieb genommen verzeichnet. Aufgrund des Meldeverhaltens und der Vorgabe, neue Anlagen binnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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