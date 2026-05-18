Und plötzlich geht es schnell. Das IPO von SpaceX ist zweifellos der spannendste Börsengang der jüngeren Geschichte. Bereits am 12. Juni soll Elon Musks KI-Weltraum-Konzern den Sprung aufs Parkett machen. Das sind die letzten Details zum SpaceX-IPO. Im Juni geht es los Medienberichten zufolge wird das offizielle S-1-Formular (der Börsenprospekt) am Mittwoch veröffentlicht. Am 4. Juni soll die Investor Roadshow beginnen und bereits eine Woche später ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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