Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Carl Zeiss Meditec kommt weiterhin nicht zur Ruhe. Das schwache Marktumfeld und die zurückhaltende Investitionsbereitschaft vieler Kunden belasten das Geschäft deutlich. Seit Anfang 2024 befindet sich die Carl Zeiss Meditec-Aktie in einem klaren Abwärtstrend. Am Montag verliert sie -2 % und notiert aktuell bei 24,40 €. Doch bietet das niedrige Kursniveau bereits eine Einstiegschance? Geschäftslage bleibt angespannt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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