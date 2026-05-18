Aktionäre von POET Technologies brauchen nach wie vor Nerven aus Stahl. Nach einer atemberaubenden Kursexplosion in den ersten beiden Maiwochen kollabierte der Kurs der POET Technologies-Aktie am Freitag um -22%. Am Montagmorgen sieht es aber wieder nach einem freundlichen Start in die Handelswoche aus. Wie könnte es mit der POET-Aktie nun weitergehen? Ein strategischer Meilenstein Bevor ich eine Antwort auf diese Frage gebe, will ich kurz auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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