FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.05.2026 - 11.00 am
- BERNSTEIN STARTS ARM WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 300 USD
- BARCLAYS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1410 (1450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 230 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2340 (2410) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SHELL TO 'BUY' - PRICE TARGET 3700 PENCE - JEFFERIES CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 1400 (1670) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 655 (660) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 470 (575) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3700 (4300) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES AVON TECHNOLOGIES PRICE TARGET TO 2390 (2330) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS COHORT WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1290 PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS TATE & LYLE TO 'HOLD' - PRICE TARGET 547 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES BURBERRY TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1350 PENCE - RBC CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 2000 (2250) PENCE - 'UNDERPERFORM'
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