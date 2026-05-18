DAX Gewinner am Freitag: SAP Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Die SAP Aktie (SAP) gehörte am Freitag zu den stärksten Werten im DAX. Mit einem Kursgewinn von 2,64 Prozent per Xetra-Schluss war die SAP Aktie der größte DAX Gewinner des Tages. Trotz der jüngsten Erholung bleibt das Chartbild aus technischer Sicht weiterhin angeschlagen.

- SAP WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kürzel: SAP

? Key Takeaways

Die SAP Aktie war mit einem Tagesplus von 2,64 Prozent der größte DAX Gewinner und rückte damit erneut in den Fokus der Anleger.

Trotz der kurzfristigen Erholung bleibt das Chartbild der SAP Aktie im Tageschart und 4h-Chart weiterhin bärisch, solange wichtige gleitende Durchschnitte nicht zurückerobert werden.

Entscheidend für die weitere Entwicklung der SAP Aktie sind die Marken bei 146 EUR bis 156 EUR - erst oberhalb der SMA50 und SMA200 könnte sich das technische Bild nachhaltig aufhellen.

SAP Aktie im Tageschart - Bärisches Chartbild dominiert weiterhin

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart wird deutlich, dass nach dem Erreichen der Marke von 270 EUR im Juni 2025 deutliche Gewinnmitnahmen eingesetzt haben. Die anschließende Schwächephase entwickelte sich dynamisch und führte die SAP Aktie bis Mitte September kontinuierlich nach unten. Auch die folgende Erholungsbewegung blieb ohne nachhaltige Dynamik....

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