Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montag kurz vor dem Mittag im Minus, immerhin aber klar über Tagestief. Nach den vier freundlichen Handelstagen der Vorwoche geht es damit erstmals wieder bergab. Dabei hatte sich das Sentiment schon am Freitag eingetrübt, die starken Schwergewichte Nestlé und Roche hielten den Gesamtmarkt vor dem Wochenende aber noch knapp im Plus. Der Start in die neue Woche wird einerseits von weiter gestiegenen Ölpreisen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab